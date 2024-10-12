Раздевалку «Манчестер Юнайтед» прослушивали перед матчем с «Астон Виллой»

В раздевалку «Манчестер Юнайтед» подбросили прослушивающее устройство перед матчем с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре АПЛ, сообщает The Sun.

Игра проходила в Бирмингеме 6 октября. По информации источника, на территорию гостевой раздевалки проник болельщик, который оставил устройство, которое записало указание главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага футболистам «МЮ».

Утверждается, что после этого фанат сумел снова пробраться в раздевалку и забрать устройство.