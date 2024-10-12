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«Команда на 14-м месте, а тен Хаг все прячется — клоунада. Он что, сумасшедший?» Канчельскис — о проблемах «МЮ»

Канчельскис отреагировал на проблемы в «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
О тренере, результатах и ожиданиях от сезона.

Для «Манчестер Юнайтед» сезон-2024/25 начался неважно — манкунианцы проиграли в матче за Суперкубок «Ман Сити», а за семь туров АПЛ одержали всего две победы и сейчас находятся во второй половине турнирной таблицы. О причинах провальных результатов с «СЭ» пообщался бывший легендарный футболист «красных дьяволов», двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис.

— В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим?

— Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все.

— По набранным очкам на старте чемпионата (8 очков в первых семи турах АПЛ) это худший сезон для «МЮ».

— Вроде бы в мою бытность был самый худший старт (имеется в виду сезон-1992/93. — Прим. «СЭ»). Но неважно, как начали, важно, как закончили, а мы в тот раз выиграли чемпионат Англии. Помню, нас Фергюсон возил в гольф поиграть и отдохнуть, чтобы отвлечься.

— Сейчас в команде такого не видно?

— Понимаете, времена меняются. Я уже говорил, что тен Хаг никого не допускает даже на тренировки и на базу, будто прячется. А чего он прячется? Команда на 14-м месте, а он все прячется. Он что, сумасшедший, я не понимаю? Это клоунада, просто смешно.

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— Сейчас кресло под ним сильно качается.

— Надо было его убирать еще в прошлом сезоне. Убирайте его, чтобы его даже близко не было около «Манчестер Юнайтед»! Но руководство этого не понимает. Там были американцы, а для них главное — это бизнес и деньги. Они не футбольные люди, а «Манчестер Юнайтед» для них — не футбольный клуб, а чисто способ заработать денег (зимой 2023 года клуб выкупил британский бизнесмен Джим Рэтклифф. — Прим. «СЭ»). У «МЮ» были и есть имя и история, но для них это пустое место. Эти американцы — жулики и негодяи, которые уничтожают футбол и нашу команду. И это не только мое возмущение: болельщики тоже совершенно недовольны ими.

— Если говорить о кандидатах на пост главного тренера, то сейчас называют Томаса Тухеля, Руда ван Нистелроя и Гарета Саутгейта. Кто из них, по вашему мнению, больше подходит «МЮ»?

— Думаю, что на данный момент Тухель — более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу.

Томас Тухель
Томас Тухель.
Фото Global Look Press

— Кого бы вы могли выделить в положительном ключе из нынешнего состава «Юнайтед»?

— Честно говоря, немногих. Конечно же, это Бруну Фернандеш, еще третий номер, защитник (Нуссаир Мазрауи. — Прим. «СЭ»). А так, честно сказать, больше никого назвать не могу.

— Даже из летних новичков кроме Мазрауи выделить никого не можете?

— По ним пока сказать что-то сложно. В конце сезона уже можно будет, а пока — проблематично.

— Сейчас «МЮ» покупает много игроков из Нидерландов или эредивизи под тен Хага. Это нормально?

— Слушайте, еще в советские времена великий тренер Валерий Васильевич Лобановский, царствие ему небесное, сказал: «Когда больше двух грузин в команде — это не команда». И когда больше двух голландцев в команде — это тоже уже не команда. Я сам это прошел в «Рейнджерс», когда у нас было восемь голландцев, мы пострадали от того, что Дик Адвокат, на тот момент главный тренер, набрал этих игроков. Хотя по именам команда была сумасшедшая: де Бур, ван Бронкхорст, итальянец Гаттузо и многие другие. Но не было самой команды и взаимопонимания. Поэтому совершенно непонятно, что хочет сделать тен Хаг со всеми этими голландцами в «Манчестер Юнайтед». Кажется, ему по одному месту на команду и единственное, чего он хочет — это заработать денег.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Нуссаир Мазрауи. Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика

— Какой бы вы дали прогноз на этот сезон для «МЮ»?

— На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера». Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» — клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 5 1 1
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