«Команда на 14-м месте, а тен Хаг все прячется — клоунада. Он что, сумасшедший?» Канчельскис — о проблемах «МЮ»
Для «Манчестер Юнайтед» сезон-2024/25 начался неважно — манкунианцы проиграли в матче за Суперкубок «Ман Сити», а за семь туров АПЛ одержали всего две победы и сейчас находятся во второй половине турнирной таблицы. О причинах провальных результатов с «СЭ» пообщался бывший легендарный футболист «красных дьяволов», двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис.
— В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим?
— Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все.
— По набранным очкам на старте чемпионата (8 очков в первых семи турах АПЛ) это худший сезон для «МЮ».
— Вроде бы в мою бытность был самый худший старт (имеется в виду сезон-1992/93. — Прим. «СЭ»). Но неважно, как начали, важно, как закончили, а мы в тот раз выиграли чемпионат Англии. Помню, нас Фергюсон возил в гольф поиграть и отдохнуть, чтобы отвлечься.
— Сейчас в команде такого не видно?
— Понимаете, времена меняются. Я уже говорил, что тен Хаг никого не допускает даже на тренировки и на базу, будто прячется. А чего он прячется? Команда на 14-м месте, а он все прячется. Он что, сумасшедший, я не понимаю? Это клоунада, просто смешно.
— Сейчас кресло под ним сильно качается.
— Надо было его убирать еще в прошлом сезоне. Убирайте его, чтобы его даже близко не было около «Манчестер Юнайтед»! Но руководство этого не понимает. Там были американцы, а для них главное — это бизнес и деньги. Они не футбольные люди, а «Манчестер Юнайтед» для них — не футбольный клуб, а чисто способ заработать денег (зимой 2023 года клуб выкупил британский бизнесмен Джим Рэтклифф. — Прим. «СЭ»). У «МЮ» были и есть имя и история, но для них это пустое место. Эти американцы — жулики и негодяи, которые уничтожают футбол и нашу команду. И это не только мое возмущение: болельщики тоже совершенно недовольны ими.
— Если говорить о кандидатах на пост главного тренера, то сейчас называют Томаса Тухеля, Руда ван Нистелроя и Гарета Саутгейта. Кто из них, по вашему мнению, больше подходит «МЮ»?
— Думаю, что на данный момент Тухель — более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу.
— Кого бы вы могли выделить в положительном ключе из нынешнего состава «Юнайтед»?
— Честно говоря, немногих. Конечно же, это Бруну Фернандеш, еще третий номер, защитник (Нуссаир Мазрауи. — Прим. «СЭ»). А так, честно сказать, больше никого назвать не могу.
— Даже из летних новичков кроме Мазрауи выделить никого не можете?
— По ним пока сказать что-то сложно. В конце сезона уже можно будет, а пока — проблематично.
— Сейчас «МЮ» покупает много игроков из Нидерландов или эредивизи под тен Хага. Это нормально?
— Слушайте, еще в советские времена великий тренер Валерий Васильевич Лобановский, царствие ему небесное, сказал: «Когда больше двух грузин в команде — это не команда». И когда больше двух голландцев в команде — это тоже уже не команда. Я сам это прошел в «Рейнджерс», когда у нас было восемь голландцев, мы пострадали от того, что Дик Адвокат, на тот момент главный тренер, набрал этих игроков. Хотя по именам команда была сумасшедшая: де Бур, ван Бронкхорст, итальянец Гаттузо и многие другие. Но не было самой команды и взаимопонимания. Поэтому совершенно непонятно, что хочет сделать тен Хаг со всеми этими голландцами в «Манчестер Юнайтед». Кажется, ему по одному месту на команду и единственное, чего он хочет — это заработать денег.
— Какой бы вы дали прогноз на этот сезон для «МЮ»?
— На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для «Манчестера». Их сейчас можно сравнить со «Спартаком» — клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1