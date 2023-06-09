Ибрагимович составил сборную из своих бывших одноклубников

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил сборную из своих одноклубников в течение всей карьеры. Фото опубликовал портал Barca Universal в Twitter.

Сборная Златана: Буффон — Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл — Виейра, Хави, Недвед — Месси, Роналдиньо, Ибрагимович.

Запасные: Жулио Сезар, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф, Иньеста.

Одноклубниками Ибрагимовича в разные годы были — Алессандро дель Пьеро («Ювентус»), Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти, Марко Матерацци, Майкон, Деян Станкович, Эрнан Креспо (все — «Интер»), Дани Алвес, Жерар Пике, Карлес Пуйоль, Тьерри Анри, Серхио Бускетс, Яя Туре (все — «Барселона»), Филиппо Индзаги (все — «Милан»), Марко Верратти, Дэвид Бекхам, Маркиньос, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария (все — «ПСЖ»), Давид де Хеа, Поль Погба, Уэйн Руни, Бастиан Швайнштайгер (все — «МЮ»).

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.