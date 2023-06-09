Наби Кейта перейдет из «Ливерпуля» в «Вердер»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, у которого завершается контракт с мерсисайдцами, продолжит карьеру в «Вердере», утверждает Bild.

По информации источника, сделка уже согласована и завершена.

«Ливерпуль» в мае объявил об уходе Кейта после окончания сезона. Контракт гвинейца завершается летом. Он выступал за английский клуб с 2018 года.

В прошедшем сезоне Кейта провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.