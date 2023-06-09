Наби Кейта перейдет из «Ливерпуля» в «Вердер»
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, у которого завершается контракт с мерсисайдцами, продолжит карьеру в «Вердере», утверждает Bild.
По информации источника, сделка уже согласована и завершена.
«Ливерпуль» в мае объявил об уходе Кейта после окончания сезона. Контракт гвинейца завершается летом. Он выступал за английский клуб с 2018 года.
В прошедшем сезоне Кейта провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6
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