Кубок Америки: дата и во сколько начнется финальный матч Копы 2024

Финал Кубка Америки-2024 будет сыгран в ночь с 14 на 15 июля

Финал Кубка Америки-2024 будет сыгран в ночь с 14 на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию решающей встречи Кубка Америки-2024 можно в онлайн-кинотеатре «Окко». Игру платформа покажет в прямом эфире на эксклюзивной основе, также трансляции доступны в записи. До и после матчей проводятся студии с приглашенными экспертами и футболистами.

На «Хард Рок Стэдиум» проводят игры по лакроссу, американскому футболу, бейсболу и теннису. Свои домашние матчи здесь играет команда НФЛ «Майами Долфинс». Вместимость стадиона составляет 65 326 зрителей.

Хайлайты матчей Кубка Америки-2024 доступны на сайте «СЭ» в разделе видео. Следите за ключевыми событиями игр турнира в США в текстовом формате в наших матч-центрах.