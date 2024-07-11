Хамес Родригес признан лучшим игроком матча Уругвай — Колумбия

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес признан лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки против Уругвая (1:0). После игры ему вручили награду.

На 39-й минуте встречи 32-летний колумбиец сделал передачу на Жефферсона Лерму, который забил единственный гол в этой игре. Для него этот результативный пас стал шестым на нынешнем турнире.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля.