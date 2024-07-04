Кубок Америки-2024: пары и сетка плей-офф, расписание матчей и где смотреть трансляции

Месси против Хамеса и битва Уругвая Бьелсы с Бразилией.

Кубок Америки-2024: даты и место проведения

Кубок Америки-2024 по футболу начался 20 июня. Турнир между североамериканскими и южноамериканскими сборными под эгидой КОНМЕБОЛ завершится 14 июля. Изначально турнир должен был пройти в Эквадоре, но страна отказалась от данной идеи из-за внутренних проблем, поэтому принимающей стороной выбрали США.

Матчи Кубка Америки-2024 проходят в 14 городах США: Атланте, Арлингтоне, Глендейле, Инглвуде, Ист-Рутерфорде, Канзас-Сити (штат Канзас), Канзас-Сити (штат Миссури), Майами-Гарденсе, Парадайзе, Орландо, Остине, Санта-Кларе, Шарлотте, Хьюстоне.

Игры Копа Америка-2024 проходят на 14 стадионах в США: «Эллиджент Стэдиум» (Парадайз, Лас-Вегас, Невада), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, Джорджия), «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Арлингтон, Техас), «Чилдренс Мерси Парк» (Канзас-Сити, Канзас), «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, Флорида), «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, Калифорния), «Стейт-Фарм Стэдиум» (Глендейл, Аризона), «Кью-ту Стэдиум» (Остин, Техас), «Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, Миссури), «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, Нью-Джерси), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, Техас), «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд, Калифорния), «Эксплория Стэдиум» (Орландо, Флорида), «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, Северная Каролина).

Форвард сборной Колумбии Джон Кордоба выступает на Кубке Америки-2024. Фото USA Today Sports

Кто вышел в плей-офф Кубка Америки-2024

Восемь сборных вышли в четвертьфинал Кубка Америки-2024 как победители и вторые команды четырех групп финального турнира: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Панама, Уругвай, Эквадор.

По итогам группового турнира восемь национальных команд покинули Копа Америка-2024: Чили, Перу, Мексика, Ямайка, США, Боливия, Коста-Рика, Парагвай.

Даты плей-офф Кубка Америки-2024

Плей-офф Кубка Америки-2024 стартует в ночь на 5 июля по московскому времени. Первый матч четвертьфинала турнира Аргентина — Эквадор начнется в 04.00. Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля. Матч за третье место будет сыгран 14 июля. Финал проведут 15 июля.

Лионель Месси. Фото Reuters

Кубок Америки-2024: кто фаворит турнира

Фаворитом Кубка Америки-2024 называют действующего чемпиона, сборную Аргентины. Букмекеры дают коэффициент 2,25 на победу команды Лионеля Месси в турнире. По их мнению, главным конкурентом аргентинцев может стать сборная Бразилии. Сделать ставку на победу пентакампеонов на Копа Америка-2024 можно с коэффициентом 4,50.

Поставить на то, что Уругвай под руководством главного тренера Марсело Бьелсы выиграет Кубок Америки, можно с коэффициентом 6,50.

Самые наименьшие шансы на победу в турнире из участников плей-офф — у сборной Панамы. Коэффициент на успех этой команды — 150,0.

Сетка и расписание матчей плей-офф Кубка Америки-2024

В одной половине сетки плей-офф пройдут матчи 1/4 финала Аргентина — Эквадор и Венесуэла — Канада. В другой половине оказались соперники по играм Уругвай — Бразилия и Колумбия — Панама.

Первый раунд матчей на вылет займет три дня — с 5 по 7 июля. Два полуфинала — 10 и 11 июля.

Полностью расписание матчей по датам доступно на странице календаря Кубка Америки-2024 на сайте «СЭ».

Расписание плей-офф Кубка Америки-2024

1/4 финала

5 июля. 4:00. Хьюстон. Аргентина — Эквадор

6 июля. 4:00. Арлингтон. Венесуэла — Канада

7 июля. 1:00. Лас-Вегас. Колумбия — Панама

7 июля. 4:00. Глендейл. Уругвай — Бразилия

1/2 финала

10 июля. 3:00. Нью-Джерси. Аргентина/Эквадор — Венесуэла/Канада

11 июля. 3:00. Шарлотт. Колумбия/Панама — Уругвай/Бразилия

Матч за 3-е место

14 июля. 3:00. Шарлотт. Проигравшие в двух полуфиналах

Финал

15 июля. 3:00. Майами. Победители двух полуфиналов

На арене «Хард Рок Стэдиум» пройдет финал Кубка Америки-2024. Фото USA Today Sports

Дата и место проведения финала Кубка Америки-2024

Финал Кубка Америки-2024 будет сыгран в ночь с 14 на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

На «Хард Рок Стэдиум» проводят игры по лакроссу, американскому футболу, бейсболу и теннису. Свои домашние матчи здесь играет команда НФЛ «Майами Долфинс». Вместимость стадиона составляет 65 326 зрителей.

Где смотреть трансляции матчей Кубка Америки-2024

Смотреть трансляции матчей Кубка Америки-2024 можно в онлайн-кинотеатре «Окко». Игры платформа показывает в прямом эфире на эксклюзивной основе, также трансляции доступны в записи. До и после матчей проводятся студии с приглашенными экспертами и футболистами.

Хайлайты матчей Кубка Америки-2024 доступны на сайте «СЭ» в разделе видео. Следите за ключевыми событиями игр турнира в США в текстовом формате в наших матч-центрах.