Игроки сборной Уругвая подрались с колумбийскими фанатами после полуфинала Кубка Америки

После финального свистка в матче 1/2 финала Кубка Америки Уругвая — Колумбия (0:1) между футболистами вспыхнула потасовка.

Стычка между игроками спровоцировала беспорядки на трибунах, в результате которых уругвайские игроки Рональд Араухо и Дарвин Нуньес вступили в драку с колумбийскими болельщиками.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы встретятся с канадцами в матче за 3-е место, который состоится 14 июля.