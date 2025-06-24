Бездомный проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио во время клубного чемпионата мира в США

Бездомный мужчина попал в номер отеля защитника «Флуминенсе» Игнасио в городе Колумбия (штат Южная Каролина, США). Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.

Мужчина сумел пройти мимо охраны и попасть в номер игрока. Его обнаружили сотрудники службы безопасности — Игнасио не смог открыть дверь номера и вызвал представителей отеля. Отмечается, что бездомный мужчина ничего не украл и не испортил.

«Флуминенсе» 25 июня сыграет с «Мамелоди Сандаунз» в групповом турнире КЧМ-2025 в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США).