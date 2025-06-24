Футбол
24 июня, 18:23

Бездомный проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио во время клубного чемпионата мира в США

Руслан Минаев

Бездомный мужчина попал в номер отеля защитника «Флуминенсе» Игнасио в городе Колумбия (штат Южная Каролина, США). Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.

Мужчина сумел пройти мимо охраны и попасть в номер игрока. Его обнаружили сотрудники службы безопасности — Игнасио не смог открыть дверь номера и вызвал представителей отеля. Отмечается, что бездомный мужчина ничего не украл и не испортил.

&laquo;Ботафого&raquo; уступил &laquo;Атлетико&raquo; (0:1) в&nbsp;матче 3-го тура КЧМ, но&nbsp;вышел в&nbsp;плей-офф.Клубы из Южной Америки на равных играют с европейскими грандами на клубном чемпионате мира. Почему так происходит

«Флуминенсе» 25 июня сыграет с «Мамелоди Сандаунз» в групповом турнире КЧМ-2025 в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США).

