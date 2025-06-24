Луис Энрике раскритиковал качество полей на клубном ЧМ: «Мяч скачет, как кролик»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике раскритиковал качество полей на клубном чемпионате мира после матча 3-го тура группового этапа с «Сиэтлом» (2:0).

«Меня волнует состояние поля. И я говорю об этом, хотя мы и победили. Оно далеко от стадионов Европы. Мяч скачет, как кролик. Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, через 10 минут оно высохло. Это явная проблема и не оправдание. ФИФА действительно должна принять подобное обстоятельство во внимание. Я говорю не только о стадионах, но и о тренировочных полях. На лучших мировых соревнованиях... Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика. Я действительно считаю, что это нужно изменить», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.

«ПСЖ» набрал 6 очков в 3 матчах группы B и вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с «Интер Майами», который занял вторую строчку в квартете A с 5 очками.

Матч между командами состоится 29 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.