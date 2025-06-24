«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня

«Урава Ред Даймонд» и «Монтеррей» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.

26 июня, 04:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

Трансляцию матча «Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Ключевые события и результат игры «Урава Ред Даймонд» — «Монтеррей» будут доступны в нашем матч-центре.

«Урава Ред Даймонд» по ходу турнира уступил «Ривер Плейту» (1:3), «Интеру» (1:2) и с 0 очков идет на последнем месте. У «Монтеррея» — 2 очка и третья строчка, мексиканцы по ходу турнира дважды сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Ривер Плейтом» (0:0).