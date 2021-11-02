«Коронавируса в «Зените» нет. Мечтаем победить «Ювентус». Эксклюзивное интервью Сергея Семака

Разговор с главным тренером «Зенита» состоялся в преддверии ключевого матча питерцев в Лиге чемпионов в эфире программы «СериАл с Кудиновым», которая вышла во вторник на YouTube -канале «СЭ».

— Как себя чувствует «Зенит» перед встречей с «Юве»? Какой нашли Италию? — вопросы Сергею Семаку.

— Эта страна всегда прекрасна. (Улыбается.) Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа.

— Какова ситуация с травмированными? И нет ли в команде ковида, о чем ходили слухи в соцсетях?

— Случаев коронавируса в «Зените» нет. А что касается повреждений... У нас, к сожалению, не такая большая обойма, и потеря ряда ведущих игроков — головная боль для тренерского штаба. Что касается тех, кто не принимал участия в матче с «Динамо», — Малкома и Кругового, то не исключено, что в Турине они смогут выйти на поле. Но нам еще нужно разобраться в том, насколько оба готовы к выступлению против «Ювентуса».

— Кузяев из-за травмы не вызван в сборную России. Все так плохо?

— К сожалению, Далер сейчас даже не тренируется и национальной команде по состоянию здоровья помочь не сможет.

— Когда ждать его возвращения в строй? И что со сроками восстановления Оздоева, не играющего с июля?

— Магомед начнет работать с командой в ходе паузы на игры сборных, и не исключаю, что сможет выйти на поле еще до зимнего перерыва в сезоне — в зависимости от темпов набора формы. По крайней мере мы на это надеемся. Кузяев тоже должен вернуться в строй после встреч национальных команд — если не случится какого-то форс-мажора.

— Вы часто бываете в Италии. Что больше всего здесь нравится?

— Пармезан, конечно. (Улыбается.) Оливковое масло. Устоявшиеся традиции. Привлекает провинция Тоскана с ее холмами и полями. Природа тут вообще уникальная — есть и горы, и озера, и море с прекрасными пляжами, и острова. Словом, на любой вкус. По меркам России государство небольшое, но при этом очень интересное и красивое.

— О Турине что-то особенное знаете?

— Считается, что это промышленный город, хотя центр очень симпатичный. Ну а главная достопримечательность находится рядом с отелем, где остановился «Зенит», — это музей кино. Правда, вряд ли туда доберусь — возможно, в следующий раз. У нас тут свое «кино». (Улыбается.)