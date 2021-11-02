«Коронавируса в «Зените» нет. Мечтаем победить «Ювентус». Эксклюзивное интервью Сергея Семака
— Как себя чувствует «Зенит» перед встречей с «Юве»? Какой нашли Италию? — вопросы Сергею Семаку.
— Эта страна всегда прекрасна. (Улыбается.) Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа.
— Какова ситуация с травмированными? И нет ли в команде ковида, о чем ходили слухи в соцсетях?
— Случаев коронавируса в «Зените» нет. А что касается повреждений... У нас, к сожалению, не такая большая обойма, и потеря ряда ведущих игроков — головная боль для тренерского штаба. Что касается тех, кто не принимал участия в матче с «Динамо», — Малкома и Кругового, то не исключено, что в Турине они смогут выйти на поле. Но нам еще нужно разобраться в том, насколько оба готовы к выступлению против «Ювентуса».
— Кузяев из-за травмы не вызван в сборную России. Все так плохо?
— К сожалению, Далер сейчас даже не тренируется и национальной команде по состоянию здоровья помочь не сможет.
— Когда ждать его возвращения в строй? И что со сроками восстановления Оздоева, не играющего с июля?
— Магомед начнет работать с командой в ходе паузы на игры сборных, и не исключаю, что сможет выйти на поле еще до зимнего перерыва в сезоне — в зависимости от темпов набора формы. По крайней мере мы на это надеемся. Кузяев тоже должен вернуться в строй после встреч национальных команд — если не случится какого-то форс-мажора.
— Вы часто бываете в Италии. Что больше всего здесь нравится?
— Пармезан, конечно. (Улыбается.) Оливковое масло. Устоявшиеся традиции. Привлекает провинция Тоскана с ее холмами и полями. Природа тут вообще уникальная — есть и горы, и озера, и море с прекрасными пляжами, и острова. Словом, на любой вкус. По меркам России государство небольшое, но при этом очень интересное и красивое.
— О Турине что-то особенное знаете?
— Считается, что это промышленный город, хотя центр очень симпатичный. Ну а главная достопримечательность находится рядом с отелем, где остановился «Зенит», — это музей кино. Правда, вряд ли туда доберусь — возможно, в следующий раз. У нас тут свое «кино». (Улыбается.)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю