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«Коронавируса в «Зените» нет. Мечтаем победить «Ювентус». Эксклюзивное интервью Сергея Семака

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 16:15
Турин
2 ноября. Турин. Сергей Семак (справа). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
2 ноября. Турин. Сергей Семак (справа). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Разговор с главным тренером «Зенита» состоялся в преддверии ключевого матча питерцев в Лиге чемпионов в эфире программы «СериАл с Кудиновым», которая вышла во вторник на YouTube-канале «СЭ».
&laquo;Зенит&raquo; перед &laquo;Ювентусом&raquo; выиграл два матча в&nbsp;РПЛ с&nbsp;общим счетом 11:2. «Зенит», против «Ювентуса» забудь о «достойных поражениях» и возьми пример с «Сассуоло» и «Вероны»!

— Как себя чувствует «Зенит» перед встречей с «Юве»? Какой нашли Италию? — вопросы Сергею Семаку.

— Эта страна всегда прекрасна. (Улыбается.) Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — «Ювентус» в любом состоянии остается «Ювентусом». Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа.

— Какова ситуация с травмированными? И нет ли в команде ковида, о чем ходили слухи в соцсетях?

— Случаев коронавируса в «Зените» нет. А что касается повреждений... У нас, к сожалению, не такая большая обойма, и потеря ряда ведущих игроков — головная боль для тренерского штаба. Что касается тех, кто не принимал участия в матче с «Динамо», — Малкома и Кругового, то не исключено, что в Турине они смогут выйти на поле. Но нам еще нужно разобраться в том, насколько оба готовы к выступлению против «Ювентуса».

— Кузяев из-за травмы не вызван в сборную России. Все так плохо?

— К сожалению, Далер сейчас даже не тренируется и национальной команде по состоянию здоровья помочь не сможет.

Сергей Семак. «Нам нужна победа — поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф». Семак — перед «Ювентусом»

— Когда ждать его возвращения в строй? И что со сроками восстановления Оздоева, не играющего с июля?

— Магомед начнет работать с командой в ходе паузы на игры сборных, и не исключаю, что сможет выйти на поле еще до зимнего перерыва в сезоне — в зависимости от темпов набора формы. По крайней мере мы на это надеемся. Кузяев тоже должен вернуться в строй после встреч национальных команд — если не случится какого-то форс-мажора.

— Вы часто бываете в Италии. Что больше всего здесь нравится?

— Пармезан, конечно. (Улыбается.) Оливковое масло. Устоявшиеся традиции. Привлекает провинция Тоскана с ее холмами и полями. Природа тут вообще уникальная — есть и горы, и озера, и море с прекрасными пляжами, и острова. Словом, на любой вкус. По меркам России государство небольшое, но при этом очень интересное и красивое.

— О Турине что-то особенное знаете?

— Считается, что это промышленный город, хотя центр очень симпатичный. Ну а главная достопримечательность находится рядом с отелем, где остановился «Зенит», — это музей кино. Правда, вряд ли туда доберусь — возможно, в следующий раз. У нас тут свое «кино». (Улыбается.)

Ювентус — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Георгий Кудинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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