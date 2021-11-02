«Зенит», против «Ювентуса» забудь о «достойных поражениях» и возьми пример с «Сассуоло» и «Вероны»!

Мысли Игоря Рабинера перед матчем сине-бело-голубых в Турине в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Зениту» предстоит нечто большее, чем просто очередной матч группового турнира Лиги чемпионов, — пусть даже с прославленным «Ювентусом» на его замечательном черно-белом стадионе постройки десятилетней давности.

Во вторник команда Сергея Семака, по зрительным ощущениям лучшая за три с лишним года под руководством 45-летнего тренера, должна утвердиться перед болельщиками и, что не менее важно, перед самой собой в новом качестве. В качестве клуба, способного быть чем-то большим, чем первым парнем на российской футбольной деревне.

Две недели назад в Санкт-Петербурге против того же «Юве» этого сделать не удалось. Питерцы тогда не были слабы и дезорганизованны, но излишне осмотрительны. Известный тренер Эдуард Малофеев в пору «искреннего футбола» его минского «Динамо» придумал отличное изречение: «В бою температуру не меряют». Так вот, в том бою «Зенит» предстал вполне солидным и неплохо оснащенным воином, который, однако, эту самую температуру мерил. За что и поплатился победным голом матерого соперника в концовке.

Но тогда «Зенит» находился как раз в плохой фазе — поражение от «Старой синьоры» стало для него третьим подряд после внутренних неудач с «Сочи» и «Арсеналом». После этого Семак видоизменил игровую концепцию, сделал ставку на скорость, превратил Артема Дзюбу в джокера. Ошеломляющий результат вы знаете — общие 11:2 со «Спартаком» и «Динамо».

Нынешние сине-бело-голубые, где тон задает целая группа латиноамериканцев, а бриллиантом в ней стал новичок Клаудиньо, своим футболом и бразилоцентричной концепцией все больше напоминают мне лучшие времена «Шахтера» Мирчи Луческу. Чем больше в команде карнавала из Южного полушария, тем сложнее, как мне кажется, Дзюбе — ему сподручнее в системе прямых линий, тогда как сейчас у питерцев больше приветствуются извилистые. Но и от Артема, как показал его выход на замену против «Динамо», пользы может быть много и теперь — надо только, чтобы спортивная злость присутствовала. Это — бензин Дзюбы, без которого его футбольная машина не заводится.

В Лиге чемпионов она пока не завелась ни разу, в том числе и дома с «Ювентусом», когда экс-капитан сборной России вышел в стартовом составе. Поэтому с трудом себе представляю, чтобы Семак сегодня отказался от работающей в РПЛ модели. Вероятнее всего, мы увидим премьеру спектакля самой современной и непредсказуемой зенитовской версии на большой европейской сцене.

А «Ювентус» тем временем не в порядке. Это совсем не та команда, которая два года назад противостояла в Лиге чемпионов «Локомотиву», — и оба раза команда Юрия Семина хотя и уступала с одинаковым счетом 1:2, но имела все шансы отобрать очки. Даже в Турине после гола Алексея Миранчука, кажется, уже обреченного сейчас в «Аталанте», долгое время вела и нейтрализовала Криштиану Роналду, пока на замену не вышел Пауло Дибала и не заколотил в ворота Гильерме потрясающей красоты дубль.

Сейчас почти бессменный чемпион Италии последнего десятилетия — лишь десятый в серии А. Отставание от лидеров, «Наполи» и «Милана», — 16 (!) очков. Правда, от «Ромы» и «Аталанты», которые делят четвертое-пятое места, — лишь четыре. Но чтобы у «Старой синьоры» после 11 туров было по четыре победы и поражения, да еще и с нулевой разностью мячей, — история давно позабытая. Возвращение Массимилиано Аллегри ничего хорошего пока Турину не приносит.

И ладно бы проигрывал «Юве» себе подобным — но ведь в двух последних турах он сначала «сгорел» дома «Сассуоло» (ныне 12-е место в лиге), а затем в гостях «Вероне» (8-е). В таблице черно-белые уступают даже «Эмполи». Более того, лично Александр Кокорин, пусть и не имеет почти никакого отношения к седьмому месту «Фиорентины», имеет некоторое право посматривать на «Ювентус» сверху вниз. Что уж говорить об авторе гола в его ворота в ЛЧ Миранчуке.

Это, конечно, все не всерьез — обоим нашим представителям в серии А приходится несладко, и пока они, увы, соревнуются в том, кто хуже. Но это не означает, что российскому чемпиону трех последних лет, добравшись до туринской арены, уготована судьба Кокорина и Миранчука. Они в своем состоянии и в «Зените» сидели бы сейчас в запасе.

Конечно, оборону «Юве», возглавляемую опытнейшими монстрами Бонуччи и Кьеллини, еще попробуй взломай. Но если это по два раза удалось «Сассуоло» и «Вероне», итальянским середнякам, то чем «Зенит» с Клаудиньо, Азмуном, Малкомом, Венделом, Барриосом хуже?

Я перечислил только легионеров, которые находятся на главных ролях, но ведь и россияне, пусть большей частью и таскают рояль, пользу приносят заметную. С каждым матчем набирается опыта и действует с минимумом ошибок центральный защитник Чистяков — Валерию Карпину на радость. Переход на схему с тремя игроками этого амплуа расчистило экс-ростовчанину дорогу в стартовый состав — и он не подводит. В их тройке с Ловреном и Ракицким скорее хорват вызывает сомнения.

Свежая находка Семака с Ракицким — исполнителем угловых работает здорово, а в своем сотом матче за «Зенит» украинец на кураже еще и со штрафного настоящую «конфету» в обвод «стенки» положил. Его диагоналями с левой под рывки партнерам справа не налюбуешься. Конечно, аналитики уровня ювентийских не смогут пройти мимо этого — и, возможно, так разгуляться Ярославу дадут только в чемпионате России. И Азмуну так распрыгаться — тоже.

Тем не менее впервые за годы «Зенит» производит впечатление команды, нашедшей гармонию между обороной и атакой на вполне себе европейском уровне. Очень жаль, что, сражаясь на равных и в гостях с «Челси», и дома с «Ювентусом», она набрала в двух этих матчах ноль очков. Но сейчас подходит к встрече в Турине в отличном состоянии, а психологически — так просто великолепном.

«Ювентус», правда, взял в этой Лиге чемпионов девять очков из девяти. Очень хочется надеяться, что и такой максимум, и вызванная турнирной ситуацией легкая вальяжность поспособствуют «разгерметизации» туринцев.

Понятно, что и третье место в группе станет для «Зенита» прогрессом по сравнению с четвертыми в двух последних сезонах. Но уж кто-кто, а клуб с такими амбициями, всегда заявлявший о желании регулярно играть в четвертьфиналах ЛЧ (но никогда еще туда не добиравшийся), не может и не должен быть удовлетворенным, если позади него останется только «Мальме». Чего тоже, кстати, еще надо добиться.

В «Зените» очень ревностно следят за ростом популярности. А ведь здесь все, на самом деле, очень просто — регулярно играйте в Европе так, чтобы вами невозможно было не гордиться. И забудьте о лузерском — по крайней мере, с зенитовскими претензиями — словосочетании «достойное поражение».

«Сассуоло» с «Вероной» в двух последних турах серии А отчего-то «Ювентусу» «достойно проигрывать» не пожелали. «Зенит», тебе есть с кого брать пример.