«Нам нужна победа — поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф». Семак — перед «Ювентусом»
— Кто не прилетел? Как много времени готов сыграть Малком?
— Не прилетели Оздоев, Дуглас Сантос и Кузяев. Все — из-за травм. Круговой и Малком прилетели, но пропустили много. У нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, могут ли они играть. А если могут, то сколько.
— Каково ваше мнение о «Ювентусе»?
— Мы играем так, как позволяет соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов все складывается прекрасно для соперника, а нам нужно будет очень постараться для того, чтобы набрать очки. Нам нужна победа. Как сложится матч — посмотрим.
— У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?
— Конкуренция — очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии. Ну и хочу отметить, что номинально у нас три атакующих игрока в этой схеме. Есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.
— До предыдущего матча с «Зенитом» у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас он не выигрывает в трех матчах подряд. На ваш взгляд, из-за этого завтра будет сложнее, чем две недели назад? Или это никак не влияет?
— До игры никто не может сказать, сложнее или легче будет. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду. С другой, после неудачных эмоциональное состояние не лучшее. Только игра покажет, насколько это повлияло. Но отмечу, что в Лиге чемпионов у «Юве» все прекрасно, особо переживать не о чем.
— У Азмуна не очень хорошо получались матчи с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?
— Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса». Сердар набрал хороший ход, качество игры улучшается. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества.
— Если «Зенит» проиграет, то о плей-офф можно будет забыть?
— Поражение оставит нам только гипотетические шансы. И сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил. Да, следующий матч — определяющий. И надеяться на то, что «Челси» будет терять очки... Маловероятно.
Андрей Мостовой: «Постараемся играть с позиции силы»
— В первом матче с «Ювентусом» вы не играли. Но со стороны — что не получилось у «Зенита»? В чем были причины поражения? - вопросы полузащитнику сине-бело-голубых.
— Ровная игра была, особо ни у нас, ни у «Ювентуса» не было моментов. Так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Показательно, что мы можем играть против такой команды. Мы должны доказать, что не боимся играть против такого сильного клуба.
— Что можете сказать о «Ювентусе»?
— Это топ-клуб, у него богатая история, игроки квалифицированные — Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи. Последние двое уже несколько лет играют вместе и в сборной, и в клубе. Это одни из самых стабильных футболистов в мировом футболе.
— Вы в матчах со «Спартаком» и «Динамо» отыграли по полтора тайма, но это во многом из-за травмы Малкома. Чаще всего вы все-таки выходите на замену, пусть и регулярно. Вам комфортно в такой роли?
— Каждый игрок хочет играть в стартовом составе, каждый спортсмен. Как выходить из ситуации? Когда такие шансы предоставляются, нужно пользоваться, давать пищу для размышления главному тренеру.
— Что вас пугает перед «Ювентусом»?
— Да ничего. Конечно, два поражения подряд у соперника, а мы на подъеме — для нас это плюс. Мы ничего не боимся, никого не опасаемся, будем пытаться играть с позиции силы. Турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы все для этого сделаем.
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