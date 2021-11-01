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«Нам нужна победа — поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф». Семак — перед «Ювентусом»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:50
Турин
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-конференция главного тренера «Зенита» перед гостевым матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Ювентус — Зенит

— Кто не прилетел? Как много времени готов сыграть Малком?

— Не прилетели Оздоев, Дуглас Сантос и Кузяев. Все — из-за травм. Круговой и Малком прилетели, но пропустили много. У нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, могут ли они играть. А если могут, то сколько.

— Каково ваше мнение о «Ювентусе»?

— Мы играем так, как позволяет соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов все складывается прекрасно для соперника, а нам нужно будет очень постараться для того, чтобы набрать очки. Нам нужна победа. Как сложится матч — посмотрим.

29&nbsp;октября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. «Зенит» стал быстрой командой. Дзюба теперь может быть полезен Семаку только на замену

— У Дзюбы впервые за долгое время жесткая конкуренция из-за схемы с одним форвардом. Как он воспринимает конкуренцию?

— Конкуренция — очень важная составляющая прогресса клуба и игроков. Она позволяет держать себя в предельно мотивированном состоянии. Ну и хочу отметить, что номинально у нас три атакующих игрока в этой схеме. Есть возможность варьировать состав. У каждого есть сильные качества и не самые сильные. Нам важно разобраться, кто в каком состоянии находится, и выставить оптимальный состав на тот или иной матч.

— До предыдущего матча с «Зенитом» у «Ювентуса» было пять побед подряд. Сейчас он не выигрывает в трех матчах подряд. На ваш взгляд, из-за этого завтра будет сложнее, чем две недели назад? Или это никак не влияет?

— До игры никто не может сказать, сложнее или легче будет. С одной стороны, неудачные матчи предельно мотивируют команду. С другой, после неудачных эмоциональное состояние не лучшее. Только игра покажет, насколько это повлияло. Но отмечу, что в Лиге чемпионов у «Юве» все прекрасно, особо переживать не о чем.

— У Азмуна не очень хорошо получались матчи с топ-клубами. Есть ли у него проблемы с настроем?

— Думаю, что никаких проблем нет. Вопрос в соперниках. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире. То же самое касается «Ювентуса». Сердар набрал хороший ход, качество игры улучшается. Надеемся, что Азмун покажет все свои лучшие качества.

— Если «Зенит» проиграет, то о плей-офф можно будет забыть?

— Поражение оставит нам только гипотетические шансы. И сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил. Да, следующий матч — определяющий. И надеяться на то, что «Челси» будет терять очки... Маловероятно.

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Как «Зенит» разбил прессинг «Динамо», в чем просчитался Сандро Шварц. Тактический разбор разгрома в Питере

Андрей Мостовой: «Постараемся играть с позиции силы»

— В первом матче с «Ювентусом» вы не играли. Но со стороны — что не получилось у «Зенита»? В чем были причины поражения? - вопросы полузащитнику сине-бело-голубых.

— Ровная игра была, особо ни у нас, ни у «Ювентуса» не было моментов. Так сложилось, что в конце матча мы пропустили. Показательно, что мы можем играть против такой команды. Мы должны доказать, что не боимся играть против такого сильного клуба.

— Что можете сказать о «Ювентусе»?

— Это топ-клуб, у него богатая история, игроки квалифицированные — Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи. Последние двое уже несколько лет играют вместе и в сборной, и в клубе. Это одни из самых стабильных футболистов в мировом футболе.

— Вы в матчах со «Спартаком» и «Динамо» отыграли по полтора тайма, но это во многом из-за травмы Малкома. Чаще всего вы все-таки выходите на замену, пусть и регулярно. Вам комфортно в такой роли?

— Каждый игрок хочет играть в стартовом составе, каждый спортсмен. Как выходить из ситуации? Когда такие шансы предоставляются, нужно пользоваться, давать пищу для размышления главному тренеру.

— Что вас пугает перед «Ювентусом»?

— Да ничего. Конечно, два поражения подряд у соперника, а мы на подъеме — для нас это плюс. Мы ничего не боимся, никого не опасаемся, будем пытаться играть с позиции силы. Турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы все для этого сделаем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Гоша Чернов все материалы автора

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