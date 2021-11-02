«В Турине газон как будто из Махачкалы...» В 2008-м «Зенит» Аршавина на равных играл с «Юве», но все решил гениальный Дель Пьеро

Во вторник питерцы вновь встретятся с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Во вторник в рамках группового турнира Лиги чемпионов «Зениту» в Турине нужно обязательно брать очки в матче с «Ювентусом». 13 лет назад подопечным Дика Адвоката это почти удалось.

«Аршавин — головная боль для любого соперника, будь то «Ювентус» или «Бавария»

В сентябре 2008 года «Зенит» дебютировал в Лиге чемпионов гостевым матчем с «Ювентусом». К тому моменту команда Дика Адвоката всерьез заявила о себе, выиграв Кубок и Суперкубок УЕФА.

Не случайно рулевой «Юве» Клаудио Раньери накануне игры не скупился на комплименты в адрес футболистов питерской команды:

— С особым интересом следил за действиями «Зенита» в матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед». В той игре в «Зените» дебютировал португалец Данни. И должен сказать, что его игра произвела на меня сильное впечатление. Данни понравился своей незаурядной техникой, умными ходами и большой мобильностью. Я каждый раз говорю хвалебные слова в адрес Тимощука, так что с моим отношением к нему давно все понятно (смеется). Очень важную роль, на мой взгляд, играет в «Зените» и полузащитник Зырянов. Это очень полезный футболист, у которого к тому же есть неприятная для соперников дополнительная черта: мало того, что Зырянов грамотно и уверенно выполняет свою непосредственную работу полузащитника, так он еще в последнее время и забивает.

— Вы ничего не сказали про Андрея Аршавина...

— А что нового можно сказать про футболиста, который стал одной из самых заметных фигур на прошедшем чемпионате Европы, где Россия заслуженно добралась до полуфинала?! Разумеется, Аршавин — настоящая звезда «Зенита» и большая головная боль для любого соперника, будь то «Бавария» или «Ювентус».

Лига чемпионов-2008/09

«Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 1:0 (0:0)

Гол: Дель Пьеро, 76.

«Ювентус» (Турин): Буффон, Грыгера, Легротталье, Кьеллини, Молинаро (Де Челье, 57), Каморанези (Салихамиджич, 32), Сиссоко, Поульсен, Недвед, Дель Пьеро, Трезеге (Амаури, 87).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Малафеев, Анюков, Пюигренье, Крижанац, Ширл, Зырянов (Домингес, 80), Тимощук, Денисов, Данни, Аршавин, Погребняк.

Убойный момент Данни

В стартовом составе Адвокат по сравнению с предыдущим матчем против «Терека» произвел одну — в общем-то, предсказуемую — перестановку: Ким Дон Чжина заменил Радек Ширл, который в Махачкале не играл из-за перебора желтых карточек. Что касается «Ювентуса», то накануне на предматчевой пресс-конференции Раньери буквально замучили расспросами — выпустит ли он Дель Пьеро. Дошло до того, что наставник «Юве» публично пожелал ветерану пройти весь путь от лидера команды до президента клуба. И включил его в число первых 11.

Несмотря на отсутствие опыта выступлений в ЛЧ у большинства игроков «Зенита», они не стушевались, и первая осмысленная атака в матче осталась за ними. Данни приблизился к штрафной туринцев, отпасовал налево Ширлу. Последовал навес на Погребняка, который головой здорово скинул под удар все тому же Данни. Португалец оказался в убойной позиции, но толком по мячу попасть не смог и покатил мимо дальнего угла.

Не реализовав такой момент, питерский легионер еще долго держался за голову, а «Зенит» несколько занервничал и едва не пропустил сам, когда первую по-настоящему опасную атаку «Юве» организовали Недвед и Трезеге.

Туринцы перехватили инициативу, начали давить, но оборона «Зенита» справлялась с выпадами хозяев. Подопечные Раньери могли извлечь серьезные дивиденды из стандарта. Нестареющий Дель Пьеро навесил с правого фланга, а невысокий Каморанези, перевисев оппонента, пробил головой в штангу. Впрочем, Малафеев, скорее всего, выручил бы. 0:0 — полет нормальный.

«Удар Дель Пьеро нарушил все законы земного тяготения»

Начало второго тайма осталось за «Зенитом». Зырянов выкатывал под удар Тимощуку, однако украинец толком не смог приложиться по мячу с линии штрафной. После игры он посетовал на качество поля:

— Впечатление было такое, что газон привезли сюда из Махачкалы и постелили накануне матча... Считаю, игра была нормальной, во многих эпизодах мы ее контролировали, а «Ювентус» кроме стандартов, по сути, ничего не создавал.

— Вы, похоже, с каждой травинкой на поле познакомились?

— Не знаю, как с травинкой, а вот с судьей — точно. И знакомство это оказалось не из приятных.

— Об этом и речь — вы столько раз падали...

— Дело не в том, что я падал. Просто судья трактовал похожие эпизоды очень по-разному и почему-то не в нашу пользу. Это относится и к штрафному, после которого мы получили гол.

Вскоре Аршавин пасом из глубины бросил в прорыв Денисова. Игорь бил уже с довольно острого угла и не смог переиграть грамотно вышедшего из ворот Буффона.

«Ювентус» вновь ответил опаснейшим стандартом. На сей раз Недвед выполнил подачу со штрафного, Поульсен выиграл «воздух» и посылал мяч в дальний угол в притирку со штангой. Великолепный прыжок Малафеева, вытянувшегося в струнку, не позволил итальянцам счет открыть. Однако уже через две минуты они своего добились. И опять не с игры.

До ворот было довольно далеко, и Малафеев решил не устанавливать «стенку». Многие ждали от Дель Пьеро навеса, но легенда «Юве» прямым ударом послала мяч по замысловатой траектории в цель, отпраздновав свой очередной гол эффектным кульбитом.

«Зенит» был в этот вечер хорош — и, пожалуй, победить его можно было только с помощью чего-то из рук вон выходящего, — писал обозреватель «СЭ». — Таковым и стал удар Дель Пьеро. С каждым новым повтором была все лучше видна сверхъестественная, какая-то космическая магия этого удара. Он нарушал все законы земного тяготения. Мяч летел по сумасшедшей траектории, которую не смог бы рассчитать ни один ученый. Ничья была бы наиболее адекватным исходом. Но, невзирая на всю досаду, причину благосклонности футбольного бога в этот вечер я понимаю. В классном спектакле главные аплодисменты сорвал старый актер, который прошел со своим театром через склоки, позор и забвение, но остался ему верен».

— Думаю, при ударе с такого расстояния «стенка» все равно не помогла бы, — заметил в свою очередь Малафеев. — Ну а то, что произошло, к большому сожалению, следует назвать вратарской ошибкой. Конечно, сейчас можно начать оправдываться, говорить, что такой мяч не взял бы ни один вратарь в мире — ведь мяч летел сначала в одну сторону, потом в другую... Но все эти слова ни к чему: мы проиграли — 0:1. Хотя, повторюсь, этого и не заслуживали. Мне кажется, мы сделали заявку на то, что можем играть с любым соперником, в любой обстановке и на любом поле. И добиваться результата.

— И все-таки как Дель Пьеро удался такой удар?

— Тут хоть баллистическую экспертизу назначай, чтобы понять. Могу повторить: такие голы — следствие ошибки вратаря. Таково будет и всеобщее мнение. С другой стороны, не уверен, что хотя бы один вратарь смог парировать такой удар.

«Ювентус» произвел сильное впечатление на судью... »

Сразу после пропущенного гола Адвокат решил выпустить Домингеса вместо Зырянова, то есть фактически пошел ва-банк, бросив в бой четвертого нападающего. «Зенит», получив подкрепление в передней линии, бросился отыгрываться, и тут же Денисов едва не сравнял счет, но мяч после его удара прошел рядом со штангой. А дальше «Ювентус» включил весь свой опыт и все умение играть в прагматичный футбол, не позволив гостям за оставшиеся минуты практически ничего.

Вот некоторые статистические показатели встречи.

Удары в створ: 4 — 2.

Голевые моменты: 3 — 2.

Процент реализации: 33,3 — 0.

На пресс-конференции Дик Адвокат дал понять, что его подопечные явно заслуживали большего:

— По-моему, итальянская команда произвела сильное впечатление на судью, и это можно понять. Очень разочарован результатом, хотя и рад, что на чужом поле команда показала хороший футбол. Матч подтвердил: если ты не реализуешь свои шансы, ты проигрываешь. «Зенит» играл лучше соперника, но в футболе надо забивать голы.