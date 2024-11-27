Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов

Но Матвей сделал пару крутых сейвов.

Перед важнейшим матчем Луису Энрике предстояло сделать непростой выбор между Доннаруммой и Сафоновым. Матвей защищал ворота «ПСЖ» в 12-м туре лиги 1 против «Тулузы» (3:0) в пятницу и произвел хорошее впечатление. Уверенно играл ногами, да и вообще демонстрировал хладнокровье в каждом действии — в концовке даже сделал два решающих сейва.

Тем не менее, мало кто предполагал, что тренер парижан решится бросить россиянина в бой против «Баварии» — гранда немецкого футбола, который уверенно лидирует в бундеслиге, не потерпев ни одного поражения. Но Энрике выпустил именно Сафонова, доверив ему место в старте на ключевом отрезке Лиги чемпионов.

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И было понятно, что работы у Матвея будет больше, чем когда-либо до этого. Ведь против него вышла звездная атака во главе с Кейном. Во Франции у «ПСЖ» просто нет соперников с подбором игроков такого высокого уровня.

Одна ошибка Сафонова стоила гола

С первых минут «Бавария» по-хозяйски захватила инициативу. Мюнхенцы чаще контролировали мяч и, как обычно, не стеснялись подключать Нойера, снабжая его передачами.

Сафонов вступил в игру практически сразу. Сначала Матвей выпрыгнул выше всех после подачи углового, а затем по но-настоящему спас свою команду после удара Мусиалы с близкого расстояния. Талантливый немецкий полузащитник упустил вернейший шанс забить.

Через небольшой промежуток времени «ПСЖ» удалось отодвинуть игру. Мяч застревал в центре поля и редко залетал в штрафную Сафонова. В составе парижан особенно выделялся Заир-Эмери, который не только помогал выходить команде из-под прессинга, но и давал необходимый баланс в линии полузащиты. К тому же он несколько раз опасно подключался к атакам, угрожая воротам Нойера.

У «Баварии» ожидаемо был активен Кейн. Настырный английский бомбардир больше действовал в оттяжке. Он часто участвовал в единоборствах и раскидывал мяч по флангам. Популярным адресатом передач являлся Коман, и у Кингсли был отличный момент, чтобы отличиться. Но француз выстрелил далеко от створа.

Казалось, что на перерыв команды уйдут без забитых мячей, но все изменилось после очередного углового. Ничего не предвещало катастрофы. Пошла подача в зону вратарской, и Сафонов попытался отбить мяч, который предательски отскочил в газон и отлетел точно на голову корейцу Киму. Споры игроков «ПСЖ» по поводу возможной блокировки со стороны Мусиалы ни к чему не привели. Гол в итоге засчитали — 1:0 в пользу «Баварии».

После ошибки Матвей собрался и совершил еще несколько сейвов. И если бы не несчастный эпизод после стандарта, можно было бы с уверенностью сказать, что наш вратарь отыграл первый тайм на «отлично».

Фото AFP

Удаление Дембеле

Во второй 45-минутке «ПСЖ» стал гораздо активнее действовать впереди. Проснулись и лидеры нынешней атаки — Барколя и Дембеле. Правда, Усман переусердствовал в своем желании и заработал вторую желтую уже на 57-й минуте после агрессивного подката в ноги Дэйвиса. Причем сделал он это в штрафной «Баварии». После удаления камеры выхватили Луиса Энрике, взявшегося за лицо на скамейке — смотреть на него было больно.

Оставшись вдесятером, парижане ожидаемо поумерили пыл. Мюнхенцы чаще заглядывали на их половину поля и комбинировали. У Сафонова по-прежнему было много работы. Наибольшую опасность нес удар Мусиалы примерно с линии штрафной, но Матвей сложился и отразил его в штангу.

«Бавария» довела дело до минимальной победы — 1:0. Немцы набрали 9 очков и существенно улучшили турнирное положение, поднявшись на 11-е место. А у «ПСЖ» дела идут не лучшим образом: лишь 4 балла и 26-я строчка.

Дальнейшую судьбу Сафонова будет решать Луис Энрике. Если смотреть на статистику, то Матвей провел неплохой матч, несмотря на результативную ошибку: 6 сейвов и оценка 7,1 по версии портала SofaScore — 4-е место среди игроков «ПСЖ».

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