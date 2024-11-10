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Фанаты «Баварии» хотят бойкотировать матч Лиги чемпионов с «Шахтером». Их не устраивает стоимость билетов

Фанаты «Баварии» хотят бойкотировать матч Лиги чемпионов с «Шахтером» из-за высоких цен на билеты
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Фанаты «Баварии» вывесили баннеры и раскритиковали высокие цены на билеты.
Фото Global Look Press
Украинский клуб играет на стадионе «Шальке».

Фанаты «Баварии» объявили о бойкоте декабрьской игры Лиги чемпионов против «Шахтера». Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс Арена», где обычно выступает «Шальке». Болельщиков из Мюнхена не устроили завышенные цены на билеты.

Фанаты «Баварии» выразили недовольство баннером

Болельщики мюнхенцев отреагировали на повышение цен на билеты возмущенным баннером, который вывесили во время игры бундеслиги против «Санкт-Паули» (1:0) 9 ноября. «Шахтер» проводит домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе в Гельзенкирхене и до этого продавал билеты фанатам «Аталанты» и «Янг Бойз» значительно дешевле. Для «Баварии» прайс увеличили в несколько раз, что и разозлило болельщиков клуба.

На сайте группировки ультрас команды S?dkurve M?nchen дается подробное сравнение цен на билеты, которые были на прошлых играх «Шахтера». Они действительно намного ниже. Сидячие места на матч с «Баварией» продаются по 105 евро — против «Аталанты» и «Янг Бойз» было 31 и 28 соответственно. На стоячие прайс 52 евро — у предыдущих соперников украинцев было 23 и 26.

Болельщики &laquo;Баварии&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Бенфики&raquo; 6&nbsp;ноября 2024 года. Болельщик «Баварии» умер во время матча с «Бенфикой». Фанаты поддерживали клуб молча

«Статья 45: Цена не должна превышать минимальный прайс для фанатов домашней команды в соответствующем секторе стадиона. Пакет для фанатов «Шахтера»: 4 матча = 95 евро. Исключительно обоснованная цена для фанатов выездной команды: 24 евро. Почему мы должны платить 52 евро? На *** УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество «Шахтера»? — написали на баннере рассерженные фанаты мюнхенцев.

Более того, «Шахтер» предложил не только повышенную цену билетов, но и прогрессивную систему продажи — чем меньше тикетов остается, тем выше их стоимость. Для сравнения, на игру «Баварии» с «ПСЖ» 26 ноября можно попасть за 19 евро.

Фото Reuters

Тысячи болельщиков бойкотируют игру

Недовольство мюнхенцев не ограничилось баннером: фанатская группа S?dkurve M?nchen призвала к бойкоту матча — сообщается, что около 36 тысяч болельщиков «Баварии» отозвали заявки на проход на трибуны.

«Не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Выступайте за справедливое ценообразование и против высоких надбавок к стоимости билета!» — говорится в заявлении S?dkurve M?nchen.

Возмущение усиливается и тем, что на этом еврокубковом выезде мюнхенцам даже не придется покидать страну: от Гельзенкирхена их отделяет 654 километра — на автомобиле расстояние можно преодолеть за семь часов. Примерно столько же разделяет Москву и Санкт-Петербург.

Как команды выступают в ЛЧ

Игра между «Баварией» и «Шахтером» пройдет 10 декабря — это шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Пока чуть более предпочтительное турнирное положение у немецкой команды: они набрали шесть очков в четырех играх и остановились на 17-м месте — с него открывается место в плей-офф.

«Шахтер» пока не входит в топ-24: завоевал четыре балла и остановился на 28-й строчке. В последний и единственный раз клубы встречались друг с другом в сезоне-2014/15: тогда мюнхенцы прошли украинцев в 1/8 финала — после нулевой ничьей в гостях уничтожили дома 7:0.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Шахтер (Донецк)
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