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Усик посетит матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер»

19:37
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На матче Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер» будет присутствовать украинский боксер Александр Усик, сообщает медиасервис MEGOGO.

Ранее Усик на пресс-конференции в Киеве сообщил, что собирается прийти на игру со своим сыном. Чемпион мира добавил, что они болеют за разные команды. Усик является болельщиком киевского «Динамо», а его сын болеет за «Шахтер».

25 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением и стал чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям. Матч «Шахтер» — «Интер» начнется в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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