Тухель: «В первом тайме с «Арсеналом» была шахматная партия»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме была шахматная партия. Никто не хотел допускать первую ошибку. Все играли осторожно — были моменты у нас, были моменты у «Арсенала». В перерыве мы призвали команду проявить индивидуальность, играть чуточку смелее. Мы заиграли подвижнее и провели фантастический второй тайм. Мы заслужили эту победу.

Всегда лучше играть перед своими болельщиками. С каждым подкатом и каждым хорошим действием ты получаешь поддержку, которая подхватывает тебя и дает второе дыхание. Сейчас полуфиналы, и всем нужно активизироваться — и нам, и нашим болельщикам.

Сегодня у нас было три свободных места на скамейке запасных. С другой стороны, обошлось без травм. Мы потеряли Дэвиса, Комана и Гнабри, поэтому не могли играть на максимальной скорости. Требовалось найти решения, и мы сделали это всей командой. Я благодарю ребят и поздравляю их с этим достижением. Мы все очень счастливы», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».