«Милан» обыграл «Слован» и одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов

«Милан» на выезде победил «Слован» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

По голу у «россонери» забили Кристиан Пулишич (21-я минута), Рафаэль Леау (68-я) и Тэмми Абрахам (71-я).

У хозяев отличились Тигран Барсегян (24-я) и Нино Марцелли (88-я).

В концовке словацкая команда осталась в меньшинстве — две желтые карточки получил Марко Толич.

«Милан» (9 очков) одержал третью подряд победу в общем этапе Лиги чемпионов и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Слован» (0) потерпел пятое поражение в пяти матчах и идет на последней, 36-й строчке.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет «Црвену Звезду», а «Слован» в гостях встретится с «Атлетико». Оба матча пройдут 11 декабря.