«Атлетико» со счетом 6:0 разгромил «Спарту», Альварес и Корреа оформили по дублю

«Атлетико» в гостях разгромил «Спарту» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 6:0.

Дублями отметились форварды мадридцев Хулиан Альварес (15-я и 59-я минуты) и Анхель Корреа (85-я и 89-я). Еще по голу забили Маркос Льоренте (43-я) и Антуан Гризманн (70-я).

«Атлетико» (9 очков) поднялся на девятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спарта» (4) потерпела третье поражение подряд и идет 28-й.

В следующем туре «Атлетико» дома примет «Слован», а «Спарта» на выезде сыграет с «Фейеноордом» . Оба матча пройдут 11 декабря.