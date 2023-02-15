Шупо-Мотинг: «ПСЖ» — превосходная команда, так что «Бавария» рада победе»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас определенно были хорошие периоды. Первые 25 минут были отличными. Мы также мощно начали второй тайм. В конечном счете игра была достаточно равной, но «ПСЖ» — превосходная команда, так что мы рады победе. Каждый доказал, что сегодня мы жаждали победить. Знаем, что у нас много индивидуально сильных исполнителей. Надо только объединить это все на поле и биться с первой минуты до последней», — приводит официальный сайт УЕФА слова Шупо-Мотинга.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.