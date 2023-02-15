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Рафаэл Леау рассказал, как готовился к матчу с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португалец был признан лучшим игроком встречи.

«Я знал, что должен атаковать свободные зоны, мы работали над ним в течение недели. Это матч Лиги чемпионов, я хотел насладиться игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Леау.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036582--milan-vs-tottenham/
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