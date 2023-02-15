Рафаэл Леау рассказал, как готовился к матчу с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португалец был признан лучшим игроком встречи.

«Я знал, что должен атаковать свободные зоны, мы работали над ним в течение недели. Это матч Лиги чемпионов, я хотел насладиться игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Леау.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.