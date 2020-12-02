Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчами «Краснодар» — «Ренн» и «Брюгге» — «Зенит» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— У обеих команд остаются шансы пробиться в евровесну. Пока есть хотя бы математические шансы, то их нужно использовать. Воспользуются команды ими или нет — покажет сама игра. И «Ренн», и «Брюгге» — команды достойного уровня, простых матчей я точно не жду.

— Уже 17 матчей в Европе наши команды не могут победить. Эта серия как-то влияет на настрой команд?

— Думаю, что за этой серией следят только журналисты. И в «Краснодаре», и в «Зените» собраны игроки высокого уровня, с опытом игре в еврокубках. Все думают исключительно о конкретном матче, а предыдущие результаты остаются в прошлом.

(Владимир Пушкарев)