Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который недавно получил российский паспорт, в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром».

— Отсутствие Кабелла — серьезная потеря для «Краснодара», — заявил «СЭ» Ле Таллек. — Он сейчас в отличной форме. Но я думаю, что в команде есть хорошие игроки, которые могут сегодня повлиять на ход матча. Вообще «Краснодар» и «Ренн» очень похожи по стилю игры. И те, и другие любят играть в красивый футбол, у них молодые наставники, и для обоих клубов это дебют в Лиге чемпионов. Поэтому будет интересно посмотреть их очную встречу. (Севастиан Терлецкий)