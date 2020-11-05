Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Это было сложно, — приводит слова Тухеля RMC Sport. — Возможно, это наша вина, потому что мы не забили второй гол и ошиблись с их пенальти. После этого с десятью игроками играть тяжело. Против нас было слишком много решающих ситуаций, а команда, с которой мы столкнулись, сильная.

Нет, я не чувствую, что мое положение в опасности. Мы играли против команды, которая неделю назад была лидером бундеслиги. Это очень сильная команда, которая хорошо сыграла.

Все по-прежнему в наших руках. Если вы ожидали, что мы выиграем 3:0, то этого ваши ожидания, а не мои.