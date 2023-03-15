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Сегодня, 20:50

«Наполи» — «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

15 марта в Неаполе (Италия) «Наполи» дома примет франкфуртский «Айнхтрахт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Айнтрахт». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 22.45.

15 марта «Франкфурт» на своем поле уступил «Наполи» (0:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ. За итальянскую команду голы забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Айнтрахт Ф

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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