Линекер раскритиковал идею Переса о сокращении времени футбольного матча

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал идею президента Реала «Флорентина» Переса о сокращении времени футбольного матча.

«Великолепная идея. Давай сделаем по пять минут тайм и 45 минут на перерыв и рекламу. Этот парень просто (смайлик человека, которому плохо)», — написал Линекер в Twitter.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Перес и «Реал» являются одними из главных инициаторов проекта.

Организаторами также стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.