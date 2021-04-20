Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Линекер раскритиковал идею Переса о сокращении времени футбольного матча

15:36
Теги:

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал идею президента Реала «Флорентина» Переса о сокращении времени футбольного матча.

«Великолепная идея. Давай сделаем по пять минут тайм и 45 минут на перерыв и рекламу. Этот парень просто (смайлик человека, которому плохо)», — написал Линекер в Twitter.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Перес и «Реал» являются одними из главных инициаторов проекта.

Организаторами также стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов