Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Источник: УЕФА намерен провести полуфиналы Лиги чемпионов как и планировалось

15:23
УЕФА намерен провести полуфиналы Лиги чемпионов как и планировалось. Фото AFP
УЕФА намерен провести полуфиналы Лиги чемпионов как и планировалось. Фото AFP
Теги:

УЕФА собирается провести полуфинал Лиги чемпионов с участием «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» на следующей неделе, как и планировалось, несмотря на угрозу исключения команд из соревнований, информирует ESPN.

«Реал», «Челси» и «Сити» входят в группу из 12 команд, которые подписали соглашение о создании Суперлиги — турнира, который заменит Лигу чемпионов. 23 апреля комитет УЕФА обсудит возможное исключение клубов-основателей Суперлиги Европы из Лиги чемпионов. Если их исключат, то победа в Лиге чемпионов может быть автоматически присуждена четвертому полуфиналисту «ПСЖ», клубу, который не принимает участия в проекте Суперлиги. Другой вариант — возвращение в ЛЧ «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Порту», которые выбыли в четвертьфинале.

Против Суперлиги жестко выступает УЕФА. В заявлении оранизации утверждается, что клубы, которые будут принимать участие в создании Суперлиги, будут исключены из еврокубков.

В полуфиналах Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «ПСЖ» 28 апреля и 4 мая, а «Реал» против «Челси» — 27 апреля и 5 мая.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/uefa-champions-league/story/4365074/champions-league-semis-with-european-super-league-rebels-to-go-ahead-sources

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19300
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов