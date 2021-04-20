Источник: УЕФА намерен провести полуфиналы Лиги чемпионов как и планировалось

УЕФА собирается провести полуфинал Лиги чемпионов с участием «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» на следующей неделе, как и планировалось, несмотря на угрозу исключения команд из соревнований, информирует ESPN.

«Реал», «Челси» и «Сити» входят в группу из 12 команд, которые подписали соглашение о создании Суперлиги — турнира, который заменит Лигу чемпионов. 23 апреля комитет УЕФА обсудит возможное исключение клубов-основателей Суперлиги Европы из Лиги чемпионов. Если их исключат, то победа в Лиге чемпионов может быть автоматически присуждена четвертому полуфиналисту «ПСЖ», клубу, который не принимает участия в проекте Суперлиги. Другой вариант — возвращение в ЛЧ «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Порту», которые выбыли в четвертьфинале.

Против Суперлиги жестко выступает УЕФА. В заявлении оранизации утверждается, что клубы, которые будут принимать участие в создании Суперлиги, будут исключены из еврокубков.

В полуфиналах Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «ПСЖ» 28 апреля и 4 мая, а «Реал» против «Челси» — 27 апреля и 5 мая.