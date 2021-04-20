«Ливерпуль», «Челси» и «Ман Сити» сомневаются в участии в Суперлиге после всеобщего осуждения

По информации различных британских изданий, клубы из Англии теперь с сомнением относятся к идее присоединения к Суперлиге.

По информации The Times, одна команда уже намерена покинуть список участников. Напомним, что от Англии в новом турнире должны были принять участие «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

The Guardian сообщает, что в руководстве таких клубов, как «Челси» и «Ман Сити» возникли сомнения по поводу участия в Суперлиге. Такая же ситуация, по мнению издания Bild, возникла и в «Ливерпуле».

Отмечается, что клубы не ожидали негатива со стороны общественности.

В ночь 19 апреля уже упомянутые английские клубы, а также «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.