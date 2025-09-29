Футбол
29 сентября, 21:45

Лига чемпионов: где смотреть трансляции матчей

Продолжается общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Основной турнир Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 стартовал 16 сентября. Матчи общего этапа продлятся до 28 января, плей-офф начнется 17 февраля, финал турнира пройдет 30 мая 2026 года.

Матчи Лиги чемпионов в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. Платформа также проводит переклички лучших моментов игр вечера (мультикаст в отдельном окне). Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей ЛЧ. Следить за новостями, расписанием и результатами, турнирной таблицей можно в разделе Лиги чемпионов, а отслеживать ход игр — также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов: сезон-2025/26, что нужно знать.Лига чемпионов, что нужно знать об общем этапе: участники и фавориты, формат и расписание, где смотреть трансляции

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов, каждый из которых проводит по восемь матчей (по четыре на своем поле и в гостях). Восемь лучших клубов единой турнирной таблицы выходят в 1/8 финала, еще 16 проводят так называемый стыковой раунд, восемь худших заканчивают евросезон.

Действующим победителем ЛЧ является «ПСЖ». Парижский клуб выиграл кубок европейских чемпионов впервые в истории.

