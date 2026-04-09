«Барса» обратилась с жалобой в УЕФА по поводу судейства матча с «Атлетико»

Испанский футбольный клуб «Барселона» сегодня подал официальную жалобу в УЕФА по поводу событий первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

В официальном заявлении каталонцев говорится следующее:

«Барселона» информирует, что сегодня юридические службы клуба подали жалобу в УЕФА по поводу событий первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Клуб считает, что судейство не соответствовало действующим правилам, что напрямую повлияло на ход игры и результат.

Жалоба касается конкретного эпизода. На 54-й минуте матча, после того как игра была правильно возобновлена, игрок команды соперника взял мяч руками в своей штрафной площади, за что не был назначен пенальти. «Барселона» считает, что это решение, наряду с невмешательством со стороны ВАР, представляет собой серьезную ошибку. В связи с этим клуб потребовал провести расследование, предоставить доступ к переговорам арбитров и, где применимо, официально признать ошибки и принять соответствующие меры.

Одновременно «Барселона» считает, что это не первый случай в последних розыгрышах Лиги чемпионов УЕФА, когда непостижимые судейские решения оказывали негативное влияние на команду, создавая явные двойные стандарты и мешая конкурировать с другими клубами на равных условиях».

Напомним, что в игре между «Барселоной» и «Атлетико» при счете 0:1 судья Иштван Ковач не назначил пенальти в ворота гостей, а видеоассистенты Кристиан Дингерт и Тиагу Мартинш в его действия не вмешались. В том моменте голкипер мадридцев Хуан Муссо ввел мяч в игру, а защитник Марк Пубиль зачем-то остановил мяч рукой и повторил удар от ворот.

По правилам это игра рукой в площади ворот, которая наказывается пенальти. В среду 11-метровый удар назначен не был. О чем с недоумением сказал после матча главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, задавший риторический вопрос о смысле использования видеоарбитров в футболе.

В российском футболе сегодня есть четкое указание: в подобных эпизодах назначать пенальти. Хотя в недавней игре 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0) на 13-й минуте арбитр Алексей Сухой не наказал махачкалинцев 11-метровым ударом, когда вратарь Давид Волк ввел мяч, сделал пас защитнику Андресу Аларкону, а тот решил остановить мяч рукой и повторить удар.

ВАР Павел Шадыханов и АВАР Роман Галимов тогда в действия рефери не вмешались. Впоследствии Сухой и Галимов получили новые назначения, а отстранили только Шадыханова.