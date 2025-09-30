Компани: «Не сомневаемся, что «Бавария» сможет набрать три очка в матче с «Пафосом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пафоса» отметил, что цель его команды — набрать 3 очка.

«Пафосу» было непросто попасть в общий этап Лиги чемпионов. Они провели уже семь матчей в этом турнире и не проиграли ни одного. Знаем, что нас ждет, но не сомневаемся, что сможем набрать три очка. Это наша цель.

Это похоже на клубный чемпионат мира. Ты играешь против команд, с которыми встречаешься нечасто, и тебе приходится знакомиться с соперником находу, без заранее собранной информации. Мы все это уже прошли на клубном чемпионате мира и видели, как важны эмоции. Это тоже важный фактор. Игра будет живой, но знакомиться с новыми командами интересно», — приводит официальный сайт УЕФА слова Компани

Матч «Пафос» — «Бавария» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.