Форвард «Кайрата» Сатпаев: «Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить «Реалу» несколько голов»

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев рассказал о настрое команды на матч с «Реалом» в общем этапе Лиги чемпионов.

Игра пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить им несколько голов... Думаю, нам нужно постараться играть в атакующий футбол. Думаю, удивятся, они думают, что мы в оборону сядем. А мы, если атаковать будем, тогда все получится», — цитирует Сатпаева QSport.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).