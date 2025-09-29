Футбол
29 сентября, 18:23

Форвард «Кайрата» Сатпаев: «Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить «Реалу» несколько голов»

Алина Савинова

Нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев рассказал о настрое команды на матч с «Реалом» в общем этапе Лиги чемпионов.

Игра пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Мы, конечно, не «Атлетико», но будем стараться забить им несколько голов... Думаю, нам нужно постараться играть в атакующий футбол. Думаю, удивятся, они думают, что мы в оборону сядем. А мы, если атаковать будем, тогда все получится», — цитирует Сатпаева QSport.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).

  • zg

    Реал -2 железная ставка после этих слов!)

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Удачи Кайрату

    29.09.2025

  • Diman_madridista

    Правильно, атакуйте с самого начала, с пятью нападающими, и тогда наконец получите свои законные 0:6

    29.09.2025

  • Вячеслав Барац

    Скромненько так,но со вкусом..!! Достойной игры и удачи Кайрату..!!

    29.09.2025

  • AnTaras

    Главное - верить, вот вы их удивите:grinning:

    29.09.2025

    • Глава «Кайрата» Боранбаев: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости»

