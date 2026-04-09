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Заир-Эмери: «ПСЖ» нужно сохранять серьезное отношение к делу во втором матче с «Ливерпулем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Могли забить больше. Счет 2:0 тоже отличный, но еще ничего не решено. Мы отправимся в гости с таким же настроем и постараемся выиграть. Никогда не знаешь, что случится по ходу игры. Нам нужно сохранять серьезное отношение к делу», — цитирует официальный сайт УЕФА Заира-Эмери.

Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
08 апреля, 22:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
2:0
Ливерпуль
&laquo;ПСЖ&raquo; победил &laquo;Ливерпуль&raquo;.«ПСЖ» и «Ливерпуль» — команды из разных миров. У Сафонова «сухарь», у Хвичи — волшебный гол
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Уоррен Заир-Эмери
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