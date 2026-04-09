Ямаль — о поражении «Барселоны» от «Атлетико» в первом матче четвертьфинала ЛЧ: «Это еще не конец»
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к болельщикам команды после поражения каталонцев от «Атлетико» (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Барселона» 8 апреля уступила «матрасникам» на своем поле. Хозяева провели в меньшинстве больше половины матча после удаления Пау Кубарси.
«Это еще не конец, кулес (прозвище фанатов «Барселоны». — прим. «СЭ»). Мы выложимся полностью в ответном матче. Всегда вместе», — написал Ямаль в соцсетях.
Ответная игра между командами пройдет в Мадриде 14 апреля.
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