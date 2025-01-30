Лига чемпионов: дата и время жеребьевки стыковых матчей

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится в пятницу, 31 января. Начало — в 14.00 по московскому времени. В России в прямом эфире церемонию покажут на платформе «Okko Спорт» (по платной подписке).

Напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла». Команды, которые заняли на общем этапе с 9-го по 24-е места, пройдут отбор (два стыковых матча).

По правилам турнира в стыковых матчах могут играть друг против друга команды из одной страны. Если клубы встречались на основном этапе, то они также могут сыграть снова.

Основная стадия Лиги чемпионов стартовала 17 сентября 2024-го и завершится 31 мая 2025-го.