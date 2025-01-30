Мюллер: «Странно, когда победа не кажется победой»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Слованом» (3:1) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Странно, когда победа не кажется победой, но мы знали, что такое возможно. Судьба не была в наших руках. Поражение в Роттердаме на прошлой неделе поставило нас в такое положение. Такова жизнь», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

«Бавария» набрала 15 очков и не смогла выйти в 1/8 финала. Мюнхенцы сыграют в стыковом раунде Лиги чемпионов. «Слован» закончил общий этап на 35-й строчке.