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Крауч — о поражении от «Милана»: «Тоттенхэм» все еще в игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч прокомментировал поражение «Тоттенхэма» от «Милана» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шпоры» все еще в игре. Болельщики, конечно, будут разочарованы, начало неважное. Но в игре «Тоттенхэма» были и положительные моменты, поэтому в Лондоне мы вполне можем увидеть другую команду", — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036582--milan-vs-tottenham/
Питер Крауч
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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