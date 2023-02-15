«ПСЖ» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Единственный гол забил нападающий Кингсли Коман в начале второй половины встречи. Также дважды ворота мюнхенцев поразил Килиан Мбаппе, но его забитые мячи были отменены из-за офсайдов.

В концовке встречи «Бавария» осталась в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Бенжамен Павар.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.