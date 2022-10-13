Клопп признался, что ему понравился первый тайм против "Рейнджерс"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Красные" забили 6 голов после перерыва.

«Честно говоря, первый тайм мне тоже понравился. Мы пропустили гол, но наша реакция была хорошей. Временами в первом тайме мы играли в исключительный футбол.

Атмосфера невероятная, но это было и так понятно. Сегодняшний матч мог быть намного сложнее, но мы играли в футбол. Когда мы играем на пределе своих возможностей, мы становимся довольно хорошей командой. Мы это показали сегодня вечером», – цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А – 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.