Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:25

Клопп признался, что ему понравился первый тайм против "Рейнджерс"

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Рейнджерс» (7:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. "Красные" забили 6 голов после перерыва.

«Честно говоря, первый тайм мне тоже понравился. Мы пропустили гол, но наша реакция была хорошей. Временами в первом тайме мы играли в исключительный футбол.

Атмосфера невероятная, но это было и так понятно. Сегодняшний матч мог быть намного сложнее, но мы играли в футбол. Когда мы играем на пределе своих возможностей, мы становимся довольно хорошей командой. Мы это показали сегодня вечером», – цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А – 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035690--rangers-vs-liverpool/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
Юрген Клопп
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Хвичу признали лучшим. Спаллетти стал частью неаполитанского фольклора
Симоне Индзаги: «Барса» надолго запомнит «Интер»
Бускетс разочарован результатом «Барселоны» в матче с «Интером»
Спаллетти — о победе над «Аяксом»: «Игроки «Наполи» совершили нечто великолепное»
Алексис Санчес рассказал, за счет чего «Марсель» обыграл «Спортинг»
Симеоне — о ничьей с «Брюгге»: «Это была одна из наших лучших игр в сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виктория» — «Бавария»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Сон Хын Мин рассказал, за счет чего он сыгрался с Кейном
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости