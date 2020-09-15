Киевское «Динамо» обыграло АЗ в отборочном раунде Лиги чемпионов
21:55
В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило АЗ (2:0).
В составе команды Мирчи Луческу забивали Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко. Эта стадия отбора в ЛЧ состояла из одного матча. «Динамо» пробилось в четвертый раунд.
Следующим соперником киевлян будет победитель матча между «Гентом» и венским «Рапидом».
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
«Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия) — 2:0 (0:0)
Голы: Родригеш, 49 (1:0). Шапаренко, 86 (2:0).
Судья: Гринфельд (Израиль).
15 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».