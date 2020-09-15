Киевское «Динамо» обыграло АЗ в отборочном раунде Лиги чемпионов

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило АЗ (2:0).

В составе команды Мирчи Луческу забивали Жерсон Родригеш и Николай Шапаренко. Эта стадия отбора в ЛЧ состояла из одного матча. «Динамо» пробилось в четвертый раунд.

Следующим соперником киевлян будет победитель матча между «Гентом» и венским «Рапидом».

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия) — 2:0 (0:0)

Голы: Родригеш, 49 (1:0). Шапаренко, 86 (2:0).

Судья: Гринфельд (Израиль).

15 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».