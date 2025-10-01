«Карабах» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Карабах» и «Копенгаген» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан) — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)

За ключевыми события игры «Карабах» — «Копенгаген» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

В 1-м туре общего этапа «Карабах» обыграл «Бенфику» (3:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Байером» (2:2).