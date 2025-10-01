Футбол
Сегодня, 09:45

«Карабах» — «Копенгаген»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19.45 мск

«Карабах» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Карабах» и «Копенгаген» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан) — в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Копенгаген

За ключевыми события игры «Карабах» — «Копенгаген» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Баку покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

В 1-м туре общего этапа «Карабах» обыграл «Бенфику» (3:2), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Байером» (2:2).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Копенгаген
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Моуринью вернулся в Лигу чемпионов. Работа в «Бенфике» — последний шанс доказать, что он еще хорош
Флик — о матче с «ПСЖ»: «Нам придется играть на пределе возможностей»
Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что у него возникли трудности с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»
«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Компани: «Мечта «Баварии» — сыграть в финале Лиги чемпионов и постараться победить в нем»
Франк: «Когда счет стал 0:2, «Тоттенхэм» заиграл лучше «Буде-Глимта»
