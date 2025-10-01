Флик — о матче с «ПСЖ»: «Нам придется играть на пределе возможностей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящего матч с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играем против лучшей команды прошлого сезона, и это большой вызов. «ПСЖ» — очень сильная команда. Мы с нетерпением ждем этого матча. Я думаю, нам нужно поработать над нашим планом на игру и над тем, что мы хотим делать, например, контролировать мяч и правильно располагаться на поле. Но это будет непросто, потому что они тоже в этом хороши. Так что с первой же секунды и до финального свистка нам придется играть на пределе возможностей. Это Лига чемпионов, и здесь нет места ошибкам. Речь идет не только об игре с мячом, но и о защите», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч пройдет 1 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.