Сегодня, 10:30

Защитник «Интера» Дюмфрис — после победы над «Славией»: «ЛЧ — самое сложное соревнование в мире, и мы показали отличную игру»

Павел Лопатко

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы счастливы. Это была отличная игра с нашей стороны. 3:0 дома, все довольны. У нас сильная команда, Лига чемпионов — самое сложное соревнование в мире, и мы показали отличную игру. Для меня важен каждый матч. Когда ты играешь за «Интер», ты всегда должен стремиться к победе. Я рад, что забил гол. Тюрам блестяще сыграл в атаке, и я в восторге», — цитирует 29-летнего нидерландца Inter TV.

Дюмфрис забил на 34-й минуте с передачи нападающего Маркуса Тюрама.

«Интер» в двух матчах общего этапа Лиги чемпионов одержал две победы с общим счетом 5:0 и занимает третье место в турнирной таблице. 21 октября он сыграет в гостях с бельгийским «Юнионом».

