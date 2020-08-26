«Ференцварош» Реброва победил в гостях «Селтик» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов
«Ференцварош» выиграл у «Селтика» в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Чемпионов Венгрии возглавляет бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.
Также в следующий раунд пробилось брестское «Динамо», одолевшее «Сараево» — 2:1.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
«Селтик» (Шотландия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:2 (0:1)
Голы: Шигер, 7 (0:1). Кристи, 53 (1:1). Нгуен, 75 (1:2).
«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр) — 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Хорди Гомес, 92 — с пенальти (0:1). Сантос, 107 (0:2).
Удаление: Левчук (Легия), 56.
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские Острова) — 3:1 (0:0)
Голы: Нсаме, 51 (1:0). Сулеймани, 57 (2:0). Йоханнесен, 79 (2:1). Нгамале, 82 (3:1).
«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:1 (1:1)
Голы: Гордейчук, 3 (1:0). Джоканович, 34 (1:1). Диалло, 49 (2:1).
«Лудогорец» (Болгария) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:1 (0:0)
Гол: Брумаду, 78.
«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия) — 0:1 (0:1)
Гол: Кара, 32.
ЧФР (Румыния) — «Динамо» (Хорватия) — 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти — 5:6
Голы: Гояк, 14 (0:1). Перейра, 64 (1:1). Кастрати, 78 (1:2). Дебелюх, 90+3 (2:2).
Нереализованный пенальти: Дяк (Ч), 53 (вратарь)
Удаление: Теофиль-Катрин (Д), 51.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/