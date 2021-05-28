Фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» подрались в Порту. Видео
07:01
Болельщики «Челси» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в Порту. В Twitter появилось видео столкновения фанатов на ночных улицах города.
Причины конфликта не уточняются. Также нет информации о задержанных и пострадавших.
Финал состоится 29 мая в Порту. Начало в 22.00 по московскому времени.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Бавария».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
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