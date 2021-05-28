Фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» подрались в Порту. Видео

Болельщики «Челси» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в Порту. В Twitter появилось видео столкновения фанатов на ночных улицах города.

Причины конфликта не уточняются. Также нет информации о задержанных и пострадавших.

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) May 27, 2021

Финал состоится 29 мая в Порту. Начало в 22.00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Бавария».