Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев стал лидером по пробегу в своей команде в матче 1-го тура группового турнира против «Челси» (1:0), информирует официальный Twitter УЕФА.

28-летний Черышев пробежал 11,32 километра. Лидером по пробегу в матче «Челси» — «Валенсия» стал хавбек англичан Жоржинью — 11,99 километра.

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