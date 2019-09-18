Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев стал лидером по пробегу в своей команде в матче 1-го тура группового турнира против «Челси» (1:0), информирует официальный Twitter УЕФА.
28-летний Черышев пробежал 11,32 километра. Лидером по пробегу в матче «Челси» — «Валенсия» стал хавбек англичан Жоржинью — 11,99 километра.
?? Денис @Cheryshev = лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси» ???#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KYmRAwfvEd— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019
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