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Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»

00:58
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев стал лидером по пробегу в своей команде в матче 1-го тура группового турнира против «Челси» (1:0), информирует официальный Twitter УЕФА.

28-летний Черышев пробежал 11,32 километра. Лидером по пробегу в матче «Челси» — «Валенсия» стал хавбек англичан Жоржинью — 11,99 километра.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Челси — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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