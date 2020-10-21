«Будем работать дальше». Мещеряков о старте «Локомотива» в Лиге чемпионов

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с «Зальцбургом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники открыли счет, затем пропустили дважды, но забили ответный мяч и сыграли вничью — 2:2.

— Первая игра — начали с набранных очков, будем работать дальше, — заявил «СЭ» Мещеряков. — Больше у меня нет комментариев. (Севастиан Терлецкий)