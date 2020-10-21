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«Будем работать дальше». Мещеряков о старте «Локомотива» в Лиге чемпионов

22:04
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с «Зальцбургом» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Железнодорожники открыли счет, затем пропустили дважды, но забили ответный мяч и сыграли вничью — 2:2.

— Первая игра — начали с набранных очков, будем работать дальше, — заявил «СЭ» Мещеряков. — Больше у меня нет комментариев. (Севастиан Терлецкий)

Зальцбург — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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