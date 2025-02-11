«Брюгге» — «Аталанта»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Брюгге» сыграет с «Аталантой» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов в среду, 12 февраля. Игра состоится на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Брюгге» — «Аталанта» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе можно посмотреть перекличку игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.45.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

12 февраля 2025, 20:45. Ян Брейдел (Брюгге)

В истории очных противостояний соперники еще не встречались.

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